Londra takımları farklı kazandı

Küme düşmeme mücadelesi veren Swansea City ile deplasmanda karşılaşan Arsenal, Fransız forveti Olivier Giroud'nun 37. dakikada golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Cork ve Naughton'ın 13 dakika içinde kendi kalelerine attıkları gollerle farkı açan başkent temsilcisi, Alexis Sanchez'in 73. dakikada perdeyi kapatan golüyle sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Puanını 44'e çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla puan cetvelinde yeniden ilk dört takım arasına yükseldi.

Hastalığı nedeniyle 26 Aralık 2016'dan bu yana forma giyemeyen Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 79 dakika sahada kaldı. Hafta içinde kulübüyle yeni sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Giroud, bu maçta attığı golle beraber kaleyi bulan son 18 şutunun 13'ünde skor üretmeyi başardı.

Swansea City, 2014 yılının ekim ayında oynanan Queens Park Rangers-Liverpool maçından bu yana Premier Lig'de kendi kalesine iki gol atan ilk takım oldu.

Derbi maçta Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisine son veren Tottenham, sahasında ağırladığı West Bromwich Albion'ı 4-0 yenerek, üst üste altıncı maçından da üç puanla ayrıldı. Harry Kane'nin "hat-trick" yaptığı maçta diğer golü McAuley kendi kalesine attı.

Fransız yıldızı Dimitri Payet'nin takımdan ayrılmak istemesiyle gündeme gelen West Ham United da haftayı üç puanla kapatan bir başka Londra ekibi oldu. Ev sahibi takım, Payet'nin 18 kişilik kadroda yer almadığı maçta Crystal Palace'ı 20 dakika içinde Feghouli, Carroll ve Lanzini'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, gol atamadan kaybettikleri Leicester City ve Manchester United yenilgilerinin ardından aldığı bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Burnley - Southampton: 1-0

Hull City - Bournemouth: 3-1

Sunderland - Stoke City: 1-3

Watford - Middlesbrough: 0-0