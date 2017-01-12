Southampton final için umutlandı

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool karşısında 20. dakikada Redmond'ın attığı golle öne geçen ve maç boyunca bu skoru koruyan Southampton, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da, kaptan Henderson'un sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Brezilyalı futbolcu Coutinho 7 haftalık aranın ardından 61. dakikada Wijnaldum'un yerine oyuna girdi.

Lig Kupası çeyrek final maçında geçen sezon sahasında Liverpool'a 6-1 yenilen ve 1979 yılından bu yana organizasyonda ilk kez final oynamayı hedefleyen Southampton, önemli bir avantaj yakaladı.

Liverpool, rövanş mücadelesinde Southampton'ı Anfield Road Stadı'nda 25 Ocak'ta ağırlayacak. Kupanın finali Wembley Stadı'nda 26 Şubat'ta oynanacak.