 G.Saray'ın gözdesi imzayı attı – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    G.Saray'ın gözdesi imzayı attı

    G.Saray'ın gözdesi imzayı attı

    Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Hollandalı oyuncu Luciano , Swansea City'e transfer oldu.

    İngiltere Premier Lig takımlarından Swansea City, Hollandalı kanat oyuncusu Luciano 'i kadrosuna kattı.

    26 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kendisini 2.5 yıllığına Swansea City'e bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

    Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı futbolcu için PSV Eindhoven'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

    Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da transfer gündemine giren Narsingh, sezonun ilk yarısında PSV formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.

    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:25
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