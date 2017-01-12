G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Hollandalı oyuncu Luciano Narsingh, Swansea City'e transfer oldu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Swansea City, Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh'i kadrosuna kattı.
26 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kendisini 2.5 yıllığına Swansea City'e bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı futbolcu için PSV Eindhoven'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da transfer gündemine giren Narsingh, sezonun ilk yarısında PSV formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:25
- MHK'dan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 4
Yorum
EMİN KIVIRMA İLE BİR YERE VARILMAZ.NET OLABİLİYORMUSUN,OLAMAZSIN,CEVABIN BİLE MANİDAR.NEYMİŞ SEZON SONU EŞİTLİK SAĞLANIRMIŞ.NEREDEN BİLİYORSUN.DEMEK Kİ AYARLAMA YAPACAKSIN.BEN ÖYLE ANLIYORUM.İNSANLARI LAYIK OLMADIĞI YERLERE GETİRMEYECEKSİN.NE YAZIK Kİ SENİ GETİREN DE YANLIŞ YERDE.
- Olcay Şahan sözleşme imzaladı
Toplam 14
Yorum
Teşekürler Olcay Beşiktaşa çok emek verdin çok sevildin inanıyorum Trabzondada çok sevileceksin iyiki varsın
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 71
Yorum
FATİH SULTAN TEKKE ''O KUPA ZATEN ÇALINTI'' O kadar dağılın
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