Graham Taylor vefat etti
İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Graham Taylor, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Milli takım teknik direktörlüğü görevine 1990'da getirilen Taylor, 1994 FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde alınan başarısız sonuçların ardından 1993'te görevinden istifa etti.
Kariyerinde Watford ve Aston Villa'yı ikişer kez çalıştıran İngiliz teknik adam, Liverpool'un şampiyonluklarıyla sona eren 1982-1983 sezonunda Watford, 1989-1990'da ise Aston Villa ile ligi ikinci sırada tamamladı.
Taylor yönetiminde 1984'te Federasyon Kupası finaline kadar yükselen Watford, 100 bin futbolseverin izlediği Wembley Stadı'ndaki finalde Everton'a 2-0 mağlup oldu.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:49
- Galatasaray görüşmelere başlandığını açıkladı
Toplam 73
Yorum
yasin bu yonetim biseyler basardiginimi zannediyor acaba GS yimizin geldigi su hale bak ya icler acisi yeter artik bu nedeir
- Galatasaray görüşmelere başlandığını açıkladı
Toplam 73
Yorum
10numara senin bize kesin sesinizi demek haddinemi be adam. sen kendini ne sanıyorsun. yerliye hem çok yüksek rakamlar istiyorlar hemde verim alınmıyor serdarı görmedin galiba .şu durumdayken kimse sesini çıkarmazdı yanabcı futbolcuya sen semih hakan baltatadan ne hayır gördün mü bak fenerdeki kajere sağlam dedans öyle adam lazım
- Çalık’ta mutlu son
Toplam 47
Yorum
yasin bu yonetim biseyleri basardiginimi zannediyor acaba GS kalitesinde bir futbolcumu CALIK
Graham Taylor vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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