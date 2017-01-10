Wenger’le Mesut!
Arsenal’deki kontratı gelecek yıl sonlanacak Mesut Özil geleceğinin, sezon sonu sözleşmesi bitecek teknik direktör Arsene Wenger’e bağlı olduğunu duyurdu.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal'deki sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, geleceğinin teknik direktör Arsene Wenger'in takımda kalıp kalmayacağına bağlı olduğunu söyledi. Almanya'nın Kicker Dergisi'ne flaş açıklamalar yapan 28 yaşındaki maestro, "Arsenal'da çok mutluyum ve kulübe yeni sözleşme imzalamak istediğimi ilettim" dedi, ancak bunun için olmazsa olmaz şartlarını da sıraladı.
PARAYLA İLGİLİ DEĞİL
Özil, kontrat yenilemesinin parayla ilgili olmadığını vurgulayıp, "Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Arsene Wenger olduğunu biliyor. Beni Arsenal'a transfer eden ve güvenen Wenger'dir. Sözleşme yenilemem için gelecekteki teknik direktörün kim olacağı netlik kazanmalı. Wenger'in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek" diye konuştu.
PARAYLA İLGİLİ DEĞİL
Özil, kontrat yenilemesinin parayla ilgili olmadığını vurgulayıp, "Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Arsene Wenger olduğunu biliyor. Beni Arsenal'a transfer eden ve güvenen Wenger'dir. Sözleşme yenilemem için gelecekteki teknik direktörün kim olacağı netlik kazanmalı. Wenger'in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek" diye konuştu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
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Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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