Pep’ten operasyon
Chelsea, Leicester ve Liverpool yenilgileriyle İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışında ağır bir darbe yiyen Manchester City'de, İlkay Gündoğan'ın sakatlığı sonrası menajer Pep Guardiola, orta saha için Ivan Rakitic operasyonu başlattı. Barcelonalı yıldız için 50 milyon euro'nun gözden çıkarıldığı öğrenildi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Pep’ten operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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