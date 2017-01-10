 Pep’ten operasyon – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Pep’ten operasyon

    Pep’ten operasyon
    Chelsea, Leicester ve Liverpool yenilgileriyle İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışında ağır bir darbe yiyen Manchester City'de, İlkay Gündoğan'ın sakatlığı sonrası menajer , orta saha için operasyonu başlattı. Barcelonalı yıldız için 50 milyon euro'nun gözden çıkarıldığı öğrenildi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
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