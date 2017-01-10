Mamadou Sakho el yakıyor!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, savunma oyuncusu Mamadou Sakho'nun bonservisini 20 milyon sterlin olarak belirledi.
İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray, İspanyol ekibi Sevilla ve Southampton'ın ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Fransız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemesi halinde bonservis bedelinin 20 milyon sterlin olmasına karar verildi.
Fransa'nın Paris Saint Germain takımından 2013'te 18 milyon sterline Liverpool'a transfer olan ve 2015'te 5 senelik yeni sözleşme imzalayan Sakho, saha dışında yaşanan sorunlar nedeniyle geçen yılın nisan ayından bu yana forma şansı bulamadı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp tarafından disiplinsiz davranışı gerekçe gösterilerek Liverpool'un ABD'de yaptığı sezon öncesi hazırlık kampından gönderilen Fransız oyuncu, Manchester United ile oynadıkları maçta doping testinin pozitif çıkması üzerine UEFA tarafından 30 gün futboldan men edilmişti.
Liverpool'da üç yılda 56 maçta forma giyen Sakho, 23 yaş altı takımla antrenmanlara çıkıyor.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:30
- Parasını verir alırız!
Toplam 58
Yorum
mustafa parayla alırız diyorsan neden almıyorsun..artık bir orta yolu bulman gerekir..m.ekici bize son derece gerekli biridir..sanırım.uefa engeline takılıyor..eskiden önüne gelene bas bas paraları leylaya yaptın.tabi çoğu fiyaskoydu..şimdi alamıyorsun..bizde burda kıvranıyoruz..
- Baroni’yi gönderiyorlar
Toplam 8
Yorum
FB yaw sizin "kahraman" futbolculariniz Ümit Karan, Hasan Sas vs. hepsi televizyonda kadiköyden korktuklarini anlattilar daha ne diyorsun git
- F.Bahçe'de kiminle çalışmak istediğini açıkladı
Toplam 5
Yorum
GS53 Bir takım ile 4 kez şampiyon,bir uefa,bir de süper kupa alacaksın ve başka takımı tutacaksın.İstikbal FB de ya,başka kimse kabul eder mi...
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