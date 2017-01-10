 Arsenal'den 40 bin sterlinlik transfer – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    'den 40 bin sterlinlik transfer

    Arsenal'den 40 bin sterlinlik transfer

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , amatör futbolcu 'ı 40 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin amatör lig takımlarından Hednesford Town'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Bramall'ın denemelerde başarılı bir performans sergilediği ve 40 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği belirtildi.

    Bu sezon İngiltere temsilcisinin 23 yaş altı takımında forma giyecek İngiliz oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulunan 'in teknik direktörü Arsene Wenger, "Bramall genç, umut vadeden bir sol bek. Sadece üst liglerde tecrübe eksiği var ama fantastik yeteneklere sahip. İnanılmaz hızlı, iyi bir sol ayağı var ve çok istekli. Tüm bunlara bakılınca, heyecan verici bir transfer gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

    Bramall ise daha önce Crystal Palace ve Sheffield Wednesday takımlarıyla antrenmanlara çıkmasına rağmen teklif almadığını, Arsenal'e transfer olarak rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi.

    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:37
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