Arsenal'den 40 bin sterlinlik transfer
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, amatör futbolcu Cohen Bramall'ı 40 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin amatör lig takımlarından Hednesford Town'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Bramall'ın denemelerde başarılı bir performans sergilediği ve 40 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği belirtildi.
Bu sezon İngiltere temsilcisinin 23 yaş altı takımında forma giyecek İngiliz oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulunan Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, "Bramall genç, umut vadeden bir sol bek. Sadece üst liglerde tecrübe eksiği var ama fantastik yeteneklere sahip. İnanılmaz hızlı, iyi bir sol ayağı var ve çok istekli. Tüm bunlara bakılınca, heyecan verici bir transfer gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Bramall ise daha önce Crystal Palace ve Sheffield Wednesday takımlarıyla antrenmanlara çıkmasına rağmen teklif almadığını, Arsenal'e transfer olarak rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:37
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Toplam 2
Yorum
........ SÖYLEDİKLERİNİN HİÇ BİRİ GERÇEKCİ DEĞİL EMRE BELÖZOĞLU EFENDİ. FB DEN DOĞRU DÜRÜST BİR ARKADAŞIN BİLE YOK. GS DAN BAKİ KALANLAR HARİCİNDE. GÖRÜNTÜNDEN BİR PİŞMANLIK SEZİLİYOR, HEPSİ BU.
- Galatasaray'da izin günü
Toplam 13
Yorum
GS01 DÜN AKŞAM CAM ÇERÇEVE İNDİRECEKTİM BU OYUNCULAR YÜZÜNDEN
- Galatasaray'da izin günü
Toplam 13
Yorum
GS021 BİR HAFTA BOTYUNCA KAMP YAPTINIZ ÜSÜTÜNE Bİ GRAM KOYMADAN GELDİNİZ NE DİYE O KADAR GİTTİNİZKİ O ZAMAN BEN GALATASARAYA AŞIĞIM AMA BU OYUNCULARI TAKIMDAN GÖRMEKTEN NEFRET EDİYORUM
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