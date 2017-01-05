Hull City'de Marco Silva dönemi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'de, teknik direktörlük görevine Portekizli Marco Silva getirildi.
Hull City, Federasyon Kupası üçüncü turunda cumartesi günü ligde küme düşmeme mücadelesi veren bir başka ekip Swansea City ile karşılaşacak.
Puan cetvelinde 15 puanla 19. sırada bulunan Swansea City de alınan kötü sonuçlar nedeniyle bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişimine gitmiş ve Almanya'nın Bayern Münih takımında Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan 44 yaşındaki Paul Clement'i takımın başına getirmişti.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:42
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 8
Yorum
ÖMER ARJANTİN YADA BİREZİLYA FUTBOLCULARI DAHA KALİTELİ, BU ÜLKELERDEN TRANSFER ETMEK GEREKİR
- Şimdi gol zamanı
Toplam 7
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MUSTAFA A. Beşiktaş o kadar iyi oyuncular aldı eto da gelirse kadro:fabri,gökhan g,marcelo,mitrovic,adriano,atiba,oğuzhan,talisca,q7,babel,eto
- Fenerbahçe, Antalya'ya gidecek
Toplam 6
Yorum
MEHMET RVP YERİNE E.DUDU JOSEF YERİNE V.HUGO FABİANO YERİNE TRANSFER YAPILMASA DA OLUR. ZATEN KİRALIK! V.ŞEN YERİNE MEHMET EKİCİ SALİH YERİNE SKUBİC RAMAZAN KİRALIK GİTTİ. UYGAR SAKAT CANER GENÇ TAKIMDAN AS TAKIMA ALINABİLİR.
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