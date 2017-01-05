 Everton, Lookman'ı transfer etti – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    , Lookman'ı transfer etti

    Everton, Lookman'ı transfer etti

    ekiplerinden , İngiliz genç forvet oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

    Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen , İngiltere Birinci Lig takımlarından Charlton Athletic forması giyen 19 yaşındaki Lookman ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Liverpool temsilcisinin kasasından bu transfer için 11 milyon sterlin çıkarken, bu rakam Birinci Lig futbolcusuna verilen en yüksek bonservis bedeli oldu.

    20 yaş altı milli takımlarda 8 kez forma giyen Lookman, bu sezon Charlton Athletic ile çıktığı 21 lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:15
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