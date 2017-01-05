Everton, Lookman'ı transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, İngiliz genç forvet oyuncusu Ademola Lookman'ı renklerine bağladı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Everton, İngiltere Birinci Lig takımlarından Charlton Athletic forması giyen 19 yaşındaki Lookman ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Liverpool temsilcisinin kasasından bu transfer için 11 milyon sterlin çıkarken, bu rakam Birinci Lig futbolcusuna verilen en yüksek bonservis bedeli oldu.
20 yaş altı milli takımlarda 8 kez forma giyen Lookman, bu sezon Charlton Athletic ile çıktığı 21 lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:15
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tsnami ndiaye casares ve iyi bir golcüyle usta ve yönetimi büyük iş yapar ve biz ts tarftarının gönlünü fethetmiş olur haydi gayret bitirin şu işi başımız yerden kalksın fotomaç ve a spor yine farkını gösteriyo başarılar dilemiyom çünkü zirvedesiniz:)
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