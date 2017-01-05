Dünya 1 numarasından 2017'ye kötü başlangıç
Kadınlar dünya 1 numarası Alman tenisçi Angelique Kerber, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştığı Ukraynalı Elina Svitolina'ya 2-1 mağlup olarak elendi.
Dünya sıralamasında 14. basamakta yer alan 22 yaşındaki Svitolina, tek kadınlarda geçen sezon 2 grand slam şampiyonluğu elde eden 28 yaşındaki Kerber'i bir saat 57 dakika süren mücadelede, 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:49
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 8
Yorum
ÖMER ARJANTİN YADA BİREZİLYA FUTBOLCULARI DAHA KALİTELİ, BU ÜLKELERDEN TRANSFER ETMEK GEREKİR
- Şimdi gol zamanı
Toplam 7
Yorum
MUSTAFA A. Beşiktaş o kadar iyi oyuncular aldı eto da gelirse kadro:fabri,gökhan g,marcelo,mitrovic,adriano,atiba,oğuzhan,talisca,q7,babel,eto
- Fenerbahçe, Antalya'ya gidecek
Toplam 6
Yorum
MEHMET RVP YERİNE E.DUDU JOSEF YERİNE V.HUGO FABİANO YERİNE TRANSFER YAPILMASA DA OLUR. ZATEN KİRALIK! V.ŞEN YERİNE MEHMET EKİCİ SALİH YERİNE SKUBİC RAMAZAN KİRALIK GİTTİ. UYGAR SAKAT CANER GENÇ TAKIMDAN AS TAKIMA ALINABİLİR.
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