 Dünya 1 numarasından 2017'ye kötü başlangıç – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Dünya 1 numarasından 2017'ye kötü başlangıç

    Dünya 1 numarasından 2017'ye kötü başlangıç

    Kadınlar dünya 1 numarası Alman tenisçi Angelique Kerber, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştığı Ukraynalı Elina Svitolina'ya 2-1 mağlup olarak elendi.

    Avustralya'nın Brisbane kentinde organize edilen turnuvada, tek kadınlarda Kerber ile Svitolina son 4'e kalmak için karşı karşıya geldi.

    Dünya sıralamasında 14. basamakta yer alan 22 yaşındaki Svitolina, tek kadınlarda geçen sezon 2 grand slam şampiyonluğu elde eden 28 yaşındaki Kerber'i bir saat 57 dakika süren mücadelede, 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:49
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