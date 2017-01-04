Yanlış karar federasyondan döndü
İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), West Ham United'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin pazartesi günü lig maçında gördüğü kırmızı kartı iptal etti.
Slaven Bilic'in çalıştırdığı Londra ekibinin itirazını değerlendiren federasyon, Manchester United ile oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri maçın 15. dakikasında Phil Jones ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Mike Dean'ın 27 yaşındaki futbolcuya gösterdiği kırmızı kartın geçersiz olduğuna hükmetti.
Feghouli, takımının Federasyon Kupası'nda cuma günü Manchester City ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
Federasyon, iki gün önce oynanan Burnley maçında bu sezon üçüncü kırmızı kartını gören Brezilyalı futbolcu Fernandinho'nun itirazını ise kabul etmedi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, West Ham United ile yapacakları lig ve kupa maçlarının yanı sıra Everton ve Tottenham karşısında cezalı duruma düştü.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:47
- "Alnım açık"
Toplam 3
Yorum
vzzt adama degil yonetime kufur et, yonetim o parayi verdi
- Bedimo teklifi
Toplam 8
Yorum
keita ne alaka bedimo-chedjou stoper-sol bek ve 32 yaşında
- Ekici tamam
Toplam 77
Yorum
Ukraynadan Bence Ekici ileri de çok sıkıntı çıkarır advocat ileride onu 18 dahi almaz çünkü onun sistemine enfazla 2 yada 3 maç ayak uydurur bence yerli yerine ya yabancı yada eldekilerle idare etmeliyiz kluplere menejerlerini gonderip beni alın diye yalvaran ahlaksız sporcularla bu gemi yalnızca su alıp batar yüzmez birde yabancılara bakın çok nadirdir böylesi örnekler ama bizde çok bırakın kime giderse gitsin ama FB mizde olmasın tlyle bi krs etmez YAZIK ÇOK YAZIK
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