 Arsenal'i Olivier Giroud kurtardı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Arsenal'i Olivier Giroud kurtardı

    Arsenal'i Olivier Giroud kurtardı

    İngiltere Premier Lig'de oynanan müsabakada Arsenal, 3-0 geriye düştüğü Bournemouth deplasmanında son anlarda attığı golle 3-3 berabere kaldı.

    Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in hastalığı nedeniyle forma giymediği maçta Bournemouth ile karşılaşan Arsenal, 16. dakikada Daniels ve 20. dakikada Wilson'un penaltı golleriyle soyunma odasına 2-0 geride gitti.

    Ev sahibi ekibin 58. dakikada Fraser'ın golüyle 3-0 öne geçtiği maçın 70. dakikasında rakip kaleye ilk isabetli şutunu atan Londra temsilcisi, Sanchez ile aradığı golü buldu ve farkı 2'ye indirdi. Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öğrencileri, bu golden 5 dakika sonra Perez'in kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. Arsenal, 82. dakikada Francis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bournemouth karşısında Giroud'nun uzatma dakikalarında gelen golüyle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve 20. haftayı bir puanla kapadı.

    Premier Lig'e iki sezon önce yükselen rakibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kazanan başkent temsilcisi, ligde ilk kez 3-0 geriye düştüğü bir mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve puanını 41'e çıkardı.

    Günün diğer maçlarında, puan cetvelinde son sırada yer alan Swansea City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1, Stoke City ise sahasında Watford'u 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:28
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