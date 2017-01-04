Arsenal'i Olivier Giroud kurtardı
İngiltere Premier Lig'de oynanan müsabakada Arsenal, 3-0 geriye düştüğü Bournemouth deplasmanında son anlarda attığı golle 3-3 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin 58. dakikada Fraser'ın golüyle 3-0 öne geçtiği maçın 70. dakikasında rakip kaleye ilk isabetli şutunu atan Londra temsilcisi, Sanchez ile aradığı golü buldu ve farkı 2'ye indirdi. Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öğrencileri, bu golden 5 dakika sonra Perez'in kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. Arsenal, 82. dakikada Francis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bournemouth karşısında Giroud'nun uzatma dakikalarında gelen golüyle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve 20. haftayı bir puanla kapadı.
Premier Lig'e iki sezon önce yükselen rakibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kazanan başkent temsilcisi, ligde ilk kez 3-0 geriye düştüğü bir mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve puanını 41'e çıkardı.
Günün diğer maçlarında, puan cetvelinde son sırada yer alan Swansea City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1, Stoke City ise sahasında Watford'u 2-0'lık skorlarla mağlup etti.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:28
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Yorum
reis61 güray ve muhammet kalmalı güray sol bek ve sol kanatta alternatif olabilir. muhammet te rodallega nın yanında çift forvete daha etkili olur
- Ekici tamam
Toplam 17
Yorum
Fırtına Trabzonspor'un geçtiğimiz senelerdeki hatalarına devam edeceğini gösteriyor.Elindeki hazır, iyi futbolcuyu satarak şampiyonluğa oynayamazsın.Çok üzüldüm.
- Liste belli
Toplam 3
Yorum
baksoy Acaba İBANEZ ' i , AYTAÇ ' ı , SUK ' u ve RAMİL ' i kimler transfer ettirdi. Bu kadar karavanının atıldığı kulüp nasıl başarılı olacak.. İstifa etmek için ne bekliyorsunuz.. Yoksa kulübün küme düşmesini mi akıllı olun elinizde Muhammet DEMİR gibi bir santrafor var diğer kulüpler aç kurt misali beklemede elden çıkarılacaksa kapacaklar bizim yönetimde Ersun YANAL ' a çok güveniyor ya onun bir dediğini iki etmiyor.. Hep beraber gidecekler inşallah ?
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