 Swansea City'de Clement dönemi – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    'de Clement dönemi

    Swansea City'de Clement dönemi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , teknik direktörlük görevine İngiliz 'i getirdi.

    Ligde 12 puanla son sırada yer alan ve küme düşme hattından kurtulmak isteyen , Almanya'nın Bayern Münih takımında Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan 44 yaşındaki Clement ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

    Ancelotti ile Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında çalışan Clement, Londra ekibiyle Premier Lig, Real Madrid ile de UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nı kazandı.

    Sezona Francesco Guidolin ile başlayan Swansea City, ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alınca İtalyan teknik adamın görevine son verdi. Ekim ayında takımın başına geçen ABD'li Bob Bradley de kötü gidişi durduramadı.

    2006-2011 yıllarında ABD Milli Takımı'nı çalıştıran ve İngiltere Premier Lig'de görev alan ilk ABD'li teknik direktör olan 58 yaşındaki Bradley ile 11 maça çıkan "Kuğular", iki kez sahadan galibiyetle ayrılabildi.

    2011-12 sezonundan bu yana Premier Lig'de mücadele eden Swansea City'i ocak ve şubat aylarında Arsenal, Liverpool, Manchester Ctiy ve Chelsea'nin de aralarında yer aldığı zorlu bir fikstür bekliyor.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:41
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