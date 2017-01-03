Liverpool yara aldı!
Premier Lig 20. hafta karşılaşmasında Sunderland ile Liverpool karşı karşıya geldi. Bol pozisyon ve hızlı tempoda oynanan zorlu mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Stadium of Light'da oynanan karşılaşmada ilk gol 20. dakikada Sturridge'ten geçti ve Liverpool 1-0 öne geçti.
Bu golden 5 dakika sonra penaltıdan Jermain Defoe'nun kaydettiği golle durum eşitlendi. Karşılaşmada ilk yarı 1-1 eşitlikle sonlandı.
72. dakikada Sadio Mane, Liverpool'u bir kez daha öne geçirdi. Karşılaşmanın 84. dakikasında Sunderland, Defoe'nin penaltı golüyle bir kez daha maçta eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Sunderland deplasmandan beraberlikle ayrılan Liverpool, şampiyonluk yarışında çok kritik iki puan kaybı yaşadı. Kırmızılar puanını 44'e yükseltirken, David Moyes'un çalıştırdığı Sunderland ise puanını 15'e yükseltti.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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