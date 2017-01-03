Liverpool yara aldı!

Stadium of Light'da oynanan karşılaşmada ilk gol 20. dakikada Sturridge'ten geçti ve Liverpool 1-0 öne geçti.



Bu golden 5 dakika sonra penaltıdan Jermain Defoe'nun kaydettiği golle durum eşitlendi. Karşılaşmada ilk yarı 1-1 eşitlikle sonlandı.

72. dakikada Sadio Mane, Liverpool'u bir kez daha öne geçirdi. Karşılaşmanın 84. dakikasında Sunderland, Defoe'nin penaltı golüyle bir kez daha maçta eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sunderland deplasmandan beraberlikle ayrılan Liverpool, şampiyonluk yarışında çok kritik iki puan kaybı yaşadı. Kırmızılar puanını 44'e yükseltirken, David Moyes'un çalıştırdığı Sunderland ise puanını 15'e yükseltti.