City öldü öldü dirildi
Geçtiğimiz hafta Liverpool'a yenilerek zirve yolunda darbe alan City, Burnley karşısında çok zorlansa da kazanmayı bildi ve zirve takibini sürdürdü.
Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Manchester City, evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti.
Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan City, devreye golsüz eşitlikle girdi.
2. yarıda 10 kiş kalmasına rağmen oyuna ağırlını koyan ev sahibi ekip, 58'de Clichy ve 62'de Agüero'nun üst üste gelen golleriyle 2-0'ı öne geçti. 70. dakikada Ben Mee, Burnley'i ümitlendirdi.
Maçın son anlarında bir çok fırsat yakalayan Burnley, aradığı golü bulamayınca City zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester City 42 puana yükselirken, Burnley 23 puanda kaldı.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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