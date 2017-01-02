 Arsenal hata yapmadı! – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    hata yapmadı!

    Arsenal hata yapmadı!

    'in 19. haftasında , 'ı 2-0, Tottenham ise Watford'ı 4-1 yendi.

    Premier Lig'in 19. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Ligin iddialı takımlarından , küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen 'ı Olivier Giroud'un 17 ve Alex Iwobi'nin 56. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

    Arsenal'in Fransız forvet oyuncusu Giroud, sahalarda nadir görülen bir gole imza attı. Alexis Sanchez'in sol kanattan yaptığı ortada Giroud, arkasında kalan topa "akrep vuruşu" diye bilinen şekilde dokundu. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ise deplasmanda oynadığı Watford karşılaşmasını, 4-1 kazandı. Tottenham'ın gollerini, 27 ve 33. dakikada Harry Kane, 41 ve 46. dakikada Dele Alli kaydetti. Ev sahibi ekibin golü de 90+1'inci dakikada Kaboul'den geldi.

    Bu sonuçlarla puanını 40'a çıkaran Arsenal 3. ve 39'a yükselten Tottenham da 4. sıraya tırmandı. 19 hafta sonunda 49 puan toplayan Chelsea, ligin zirvesinde, Liverpool ise 6 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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