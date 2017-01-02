Arsenal hata yapmadı!
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, Crystal Palace'ı 2-0, Tottenham ise Watford'ı 4-1 yendi.
Premier Lig'in 19. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Ligin iddialı takımlarından Arsenal, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace'ı Olivier Giroud'un 17 ve Alex Iwobi'nin 56. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Arsenal'in Fransız forvet oyuncusu Giroud, sahalarda nadir görülen bir gole imza attı. Alexis Sanchez'in sol kanattan yaptığı ortada Giroud, arkasında kalan topa "akrep vuruşu" diye bilinen şekilde dokundu. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ise deplasmanda oynadığı Watford karşılaşmasını, 4-1 kazandı. Tottenham'ın gollerini, 27 ve 33. dakikada Harry Kane, 41 ve 46. dakikada Dele Alli kaydetti. Ev sahibi ekibin golü de 90+1'inci dakikada Kaboul'den geldi.
Bu sonuçlarla puanını 40'a çıkaran Arsenal 3. ve 39'a yükselten Tottenham da 4. sıraya tırmandı. 19 hafta sonunda 49 puan toplayan Chelsea, ligin zirvesinde, Liverpool ise 6 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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