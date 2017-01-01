 Mesut’a gönderme – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Mesut’a gönderme

    Mesut’a gönderme
    , forması giyen için teknik direktörü Arsene Wenger'den çarpıcı sözler. Fransız teknik adam, Mesut'un idmanlarda daha iyi olduğunu belirtip, "Antrenmanlarda çok daha iyi bir bitirici. Maçlardaki yüzdesi de ilerleyen aylarda artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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