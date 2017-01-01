 Courtois’e izin yok – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Courtois’e izin yok

    Courtois’e izin yok
    'nin yıldız kalecisi için teknik direktörü net konuştu. İtalyan çalıştırıcı, ismi İspanyol devi ile anılan öğrencisini bırakmayacağını söyleyip, "Bizimle kalacak. Transfer haberleri speküslasyon. Zaten onu bırakmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:16
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