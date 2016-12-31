Liverpool City'i tek atışta devirdi!

Türk asıllı Emre Can 90 dakikada forma giydi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 43'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Man City ise 39 puanla 3. sırada kaldı ve zirvenin 10 puan gerisine düştü.



MANCHESTER UNİTED ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ

Premier Lig'in bir diğer maçında ManU, Middlesbrough'u konuk etti. 67. dakikada Grant Leadbitter ile öne geçen konuk ekip 85. dakikadan sonra yıkıldı. Önce Anthony Martial beraberliği sağladı. 1 dakikada sonra Paul Pogba ManU'yu öne geçirdi ve takımını kabustan uyandırdı.



Bu sonuçla Manchester United puanını 36 yaparak 6. sıraya yerleşti. Middlesbrough ise 18 puanla 16. sırada kaldı.



CHELSEA DURDURULAMIYOR!

Lider Chelsea evinde Stoke City'i konuk etti. Gary Cahill, Willian(2) ve Diego Costa'nın golleriyle Maviler mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Konuk ekibin golleri Bruno Martins Indi ve Peter Crouch'dan geldi.



Bu sonuçla lider Chelsea puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Stoke City ise 21 puanla 14. sırada kaldı.