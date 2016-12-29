Klopp’tan kapak!
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
- Feghouli Fener'e koşuyor
Toplam 24
Yorum
misafir SNEIJDER SEN HER KİMSİZ BİLMİYORUM NERDEN GELDİN NE ZAMAN GELDİN FENER'LE UĞRAŞMANDAKİ AMAÇ NE? İŞİN GÜCÜNÜ BIRAKIP BURAYA YORUM YAZMAYA GELİYOSUN İŞSİZMİSİN KARDEŞİM ANLAMADIM Kİ. HADİ GS SAYFASINA YAZSAN BİŞEY DEĞİL BE KARDEŞİM SENİN BU YAPTIĞIN LÜZUMSUZCA ŞEY KENDİNİN NE BİRİ OLUĞUNU GÖSTERİYOR. BU YAPTIĞIN DAVRANIŞTAN KİMSE HOŞLANMIYOR EMİNİM GS Lİ ARKADAŞLARIN OLSA ONLARDA HOŞLANMAZDI. ADAM AKILLI YORUM YAZCAKSAN YAZ YOKSA Bİ ZAHMET ŞU SİTEYİ TERKET ARTIK.
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 39
Yorum
LAZ53TS Kesinlikle oyuna gelme TS taraftarı Ekicinin yerini dolduracak bitane adam olmadığı gibi ondan başka top oynayan da yok biz İstanbul takımlarınin alt yapısı değiliz ekiciyi İstanbul'a satarlarsa defolup gitsinler
- Cenk Tosun, kendini aştı
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907. ya arkadaş futboldan anlamayam adamsın anladıkda ne zaman bjk nin haberini okusam sen varsın kendi takımıan bak
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