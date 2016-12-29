 Arsenal'in yeni teknik direktörü... – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Arsenal'in yeni teknik direktörü...

    Arsenal'in yeni teknik direktörü...

    Arsenal'in sonrası için menajerlik görevini Juventus'un başarılı hocası Massimiliano Allegri'ye emanet etmek istediği öne sürüldü.

    The Sun'da ye ralan habere göre; Arsenal ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Wenger, henüz yeni kontrata imza atmadı. Yapılan görüşmelere rağmen Arsenal yönetimi ile Wenger arasındaki görüşmeler bir sonuca bağlanamadı.

    Arsenal yönetimi, Wenger ile olan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimali üzerine arayışlara bağladı ve Juventus'ta yüzde 69'luk galibiyet oranı yakalayan Massimiliano Allegri ismi üzerinde mutabakata vardıkları belirtildi. Menajerine dayandırılarak verilen bir başka haberdeyse; Arsenal'in yetkilendirdiği bir isim şimdiden Allegri için bir görüşme yaptı.

    Massimiliano Allegri'yi sürpriz bir şekilde teknik direktörlüğe getiren ve 2018'e kadar kontrat yapan Juventus yönetiminin ise başarılı hocanın gitmemesi için her şeyi deneyeceğinin altı çizildi.

    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:04
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