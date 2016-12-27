Zlatan atıyor ManU kazanıyor
İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in 1 gol atıp, 2 asist yaparak yıldızlaştığı maçta Manchester United, konuk ettiği Sunderland'i 3-1 yendi.
Manchester United'ın golleri 39. dakikada Daley Blind, 82. dakikada Ibrahimovic ve 86. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Sunderland'in tek golünü ise 90+1. dakikada Fabio Borini attı.
Bu galibiyetle Manchester ekibi, bu sezon ligde ilk kez 4 maç üst üste kazanmış oldu.
ManU puanını 33 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Bu sezon 11. yenilgisini alan Sunderland ise 14 puanla 18. sıraya geriledi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:23
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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