Liverpool evinde farklı kazandı
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool 1-0 geriye düştüğü maçta, Stoke City'yi 4-1 mağlup etti.
Liverpool şehrindeki Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Stoke City, Jonathan Walters'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 34. dakikada Adam Lallana ve 44. dakikada Roberto Firmino'nun fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Liverpool, 59. dakikada Gianneli Imbula'nın kendi kalesine attığı golle 3-1 öne geçti. 70. dakikada ise Daniel Sturridge ağları havalandırarak maçın skorunu tayin etti: 4-1
Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, 69. dakikada Adam Lallana'nın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran Liverpool, ikinci sıradaki yerini korudu. Stoke City ise 21 puanla 13. sırada yer aldı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:24
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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