Chelsea fırtınası sürüyor!
Ligin lideri Chelsea, ağırladığı Bournemouth'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 12 maç üst üste galip geldi.
Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 24 ve 90+3. dakikalarda Pedro, 49. dakikada ise penaltıdan Eden Hazard kaydetti.
Chelsea, ligde daha önce 2008-2009'un son 5 karşılaşması ile 2009-2010'un ilk 6 mücadelesini kazanarak iki sezonu kapsayan dönemde 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Chelsea son 12 lig maçında rakip fileleri 28 defa havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattı.
Başkent ekibi, fikstüründeki ilk 2 maçı kazanması durumunda İngiltere Premier Lig tarihinde 14'te 14 yapan ikinci takım olacak. Chelsea, ligdeki Stoke City ve Tottenham karşılaşmalarından galip ayrılması halinde 2002'de üst üste 14 maç kazanan Arsenal'in rekorunu egale edecek.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:21
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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