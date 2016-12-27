 Arsenal takibi sürdürdü – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    takibi sürdürdü

    Arsenal takibi sürdürdü

    , zorlandığı mücadelede 'u Giroud'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

    Zirve mücadelesi veren , 'in 18. haftasında evinde 'u konuk etti. İlk yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıkan Arsenal, iyi kapanan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonlandı.

    İkinci yarıya da hızlı başlayan Arsenal, 50.dakikada üst üste iki pozisyondan yararlanamadı. Alexis Sanchez altı pas yakınlarından topu direğe nişanladı ve net bir fırsatı değerlendiremedi. Rakibinin katı savunmasını aşamayan Wenger'in öğrencileri aradığı golü bir türlü bulamadı.

    86.dakikada Fransız yıldızı Olivier Giroud ile öne geçen Arsenal rahat bir nefes aldı. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Arsenal maçı 1-0 kazandı.

    Bu sonuçla Arsenal puanını 35'e çıkardı ve 4.sıraya yerleşti. West Bromwich Albion ise 24 puanla sekizinci sırada kaldı.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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