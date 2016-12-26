 Zlatan atıyor ManU kazanıyor – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Zlatan atıyor ManU kazanıyor

    Zlatan atıyor ManU kazanıyor

    Premier Lig'de Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Sunderland'i 3-1'lik skorla geçti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

    Mücadelenin 39. dakikasında Daley Blind ile ManU 1-0 öne geçti. 82. dakikada Zlatan İbrahimovic sahneye çıktı. 86. dakikada Mkhitaryan farkı üçe çıkarırken, uzatma anlarında Fabio Borini Sunderland'in tek golünü atarak skoru belirledi. 3-1

    Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Manchester United puanın 33 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Bu sezon 11. yenilgisini alan Sunderland ise 14 puanla 18. sıraya geriledi.

    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:51
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