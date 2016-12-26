Zlatan atıyor ManU kazanıyor

Mücadelenin 39. dakikasında Daley Blind ile ManU 1-0 öne geçti. 82. dakikada Zlatan İbrahimovic sahneye çıktı. 86. dakikada Mkhitaryan farkı üçe çıkarırken, uzatma anlarında Fabio Borini Sunderland'in tek golünü atarak skoru belirledi. 3-1

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Manchester United puanın 33 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Bu sezon 11. yenilgisini alan Sunderland ise 14 puanla 18. sıraya geriledi.