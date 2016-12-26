Geçtiğimiz hafta M.City'nin Arsenal'i 2-1 yendiği maçın ardından ilginç bir gerçek ortaya çıktı. City'li futbolcuların sahaya "Geçmiş olsun İlkay" yazılı formalarla çıkması Arsenal'in yıldızı Sanchez'i şaşırtırken, "Kim bu 8 numara" dediği ve İlkay'ı tanımadığı öğrenildi.