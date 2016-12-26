Chelsea fırtınası sürüyor!
Premier Lig'in lideri Chelsea, Bournemouth engelini de aşmayı bildi.
Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea, evinde Bournemouth'u 3-0'la geçti.
Chelsea bu maçla birlikte üst üste 12. galibiyetini aldı.
Pedro'nun 24. dakikadaki klas golüyle devreye 1-0 önde giren Maviler, 2. yarıya da hızlı başladı. Chelsea'de 49. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Hazard, farkı ikiye çıkarırken, 90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Pedro, maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla 46 puana yükselen Chelsea, zirvedeki yerini korudu. Bournemouth ise 21 puanda kaldı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:22
- En fazla 2 oyuncu...
Toplam 3
Yorum
başkan uyuma selçuk sabri semih bu üçünün yerine klas adamlar alın yeter artık selçuk çıktı takım top oynadı be!!!
- Sigthorsson geri dönecek
Toplam 5
Yorum
sakın durun nereye adam 2.yarı bi oynasın izleyelim haketmezse almazsınız bonservisini ne bu acele okdar sabrettik adam iğleşcek gerimi göndericez sakın
- Vitor Pereira’ya Pep benzetmesi
Toplam 5
Yorum
Gsli Adamı görünce duyunca bir gülme geliyor çoğu kişiyede oluyor neden acaba araştırılmalı :D :D
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