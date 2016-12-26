Arsenal takibi sürdürdü

Zirve mücadelesi veren Arsenal, Premier Lig'in 18. haftasında evinde West Bromwich Albion'u konuk etti. İlk yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıkan Arsenal, iyi kapanan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Arsenal, 50.dakikada üst üste iki pozisyondan yararlanamadı. Alexis Sanchez altı pas yakınlarından topu direğe nişanladı ve net bir fırsatı değerlendiremedi. Rakibinin katı savunmasını aşamayan Wenger'in öğrencileri aradığı golü bir türlü bulamadı.

86.dakikada Fransız yıldızı Olivier Giroud ile öne geçen Arsenal rahat bir nefes aldı. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Arsenal maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 35'e çıkardı ve 4.sıraya yerleşti. West Bromwich Albion ise 24 puanla sekizinci sırada kaldı.