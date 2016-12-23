Oscar, Çin’e transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Oscar'ı Çin'e sattı. İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'in Shanghai SPIG takımıyla Oscar'ın transferi konusunda anlaşmaya varıldığı ve Brezilyalı oyuncunun ocak ayından itibaren Çin'de top koşturacağı açıklandı. Oscar'ın transferinden elde edilecek miktar ile oyuncunun alacağı ücret hakkında ise detay verilmedi.