Oscar, Çin’e transfer oldu
Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar’ın transferi konusunda Çin’in Shanghai SPIG takımıyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Oscar'ı Çin'e sattı. İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'in Shanghai SPIG takımıyla Oscar'ın transferi konusunda anlaşmaya varıldığı ve Brezilyalı oyuncunun ocak ayından itibaren Çin'de top koşturacağı açıklandı. Oscar'ın transferinden elde edilecek miktar ile oyuncunun alacağı ücret hakkında ise detay verilmedi.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupaya da sarıldı
Toplam 6
Yorum
penaltı sen ne içtin acaba ? pozisyonun net görüldüğü arka kamera var.Hakem de o açıdan görüyor.Göz doktoruna git o da olmazsa bir psikoloğa
- Podolski, Sinan ve Tolga açıklaması
Toplam 1
Yorum
Aslan ENCOK SAKATLIK BIZDE OLUYOR
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 7
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Bordomavi Allah belanızı versin
Oscar, Çin’e transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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