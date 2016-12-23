 İlkay Gündoğan, ameliyat edildi – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    , ameliyat edildi

    İlkay Gündoğan, ameliyat edildi

    takımlarından 'nin Türk asıllı Alman futbolcusu , sağ dizinden ameliyat edildi.

    Sosyal medya hesaplarından hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "İyileşiyorum. Operasyonum iyi geçti. Şimdi, daha güçlü dönmek için yeni bir yola girdim." ifadelerini kullandı.

    Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen , Premier Lig'de 14 Aralık'ta oynanan Watford maçında sağ diz çapraz bağlarından sakatlanmıştı.

    Manchester ekibi ile sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu, mavi-beyazlı forma ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:47
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