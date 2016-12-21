 ‘Kırmızı şarap gibiyim’ – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Kırmızı şarap gibiyim’

    ‘Kırmızı şarap gibiyim’
    ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Usta golcü, 'a uyum sağladığını ve oldukça mutlu olduğunu belirtti. İbrahimovic, "Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum, kırmızı şarap gibiyim. 35 yaşında olsam da 20 yaşında gibi hissediyorum, 50 yaşına kadar oynayabilirim" dedi
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:10
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