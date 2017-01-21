Liverpool ağır yaralı
Liverpool evinde konuk ettiği Swansea City'e 3-2 yenildi.
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında zirve mücadelesi veren Liverpool, Swansea City'den beklenmedik bir yenilgi aldı.
Ligde zor günler geçiren Swansea, sezonun iddialı ekiplerinden Liverpool'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Son 7 maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Liverpool, bu yenilgiyle 7 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırıken, Swensea ise son 7 maçında ikinci galibiyetini elde etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 52. dakikalarda Fernando Llorente ve 74. dakikada Gylfi Sigurdsson attı. Liverpool'un gollerini ise 55 ve 69. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti.
Bu sonuçla haftayı yenilgiyle kapatan Liverpool 45 puanda kalırken, Swansea 18 puana yükseldi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:49
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 28
Yorum
gs.63 2-3 tane eniyi oyuncusu afrika kupasında karabükün buna ramen gs yeniyorsa şampiyonluk hayaldır.bu takıma yürekten oynuyacak 5 transfer şart
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA Siz nasılki taraftar bangır bangır bağırdığı halde adam gibi kafa toplarına çıkabilen yan toplarda dağılmayan bir stoper almayıp yöneticiliğe devam ediyorsanız oda hakemliğe devam eder; olan taraftara olur.Hoca konusunuda açmak bile istemiyorum.
- "Penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok"
Toplam 11
Yorum
gs trop bosverin forveti defansi acilinden teknik direktor alin
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