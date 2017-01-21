Böyle tehdit görülmedi

Son Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'nın öne çıkan futbolcularından Dimitri Payet Kulübü West Ham'ı "Ya bırakırsınız ya da kendimi sakatlarım" diye tehdit etti.Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilçi'in çalıştırdığı West Ham'in en önemli silahlarından olan Payet ara transfer döneminde kesin olarak ayrılmak istiyor. Eski Kulübü Marsilya'ya dönmek isteyen Payet'e West Ham izin vermedi.Kulübünden beklediği cevabı alamayan Payet bunun üzerine rest çekerek; "Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim. Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim kopartarım" dedi.Payet 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu. Marsilya eski futbolcusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak West Ham bu teklifi az buluyor.Londra ekibinden ayrılma konusunda geri adım atmayan ve 23 yaş altı takımla antrenmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya taraftarların kızgınlığı devam ediyor.Fransız yıldızın Olimpiyat Stadı'nı çevreleyen panolardaki fotoğrafı maç gününde güvenlik görevlileriyle korunurken, evinin önünde park halindeki aracı, taraftarların saldırısına uğradı.





İngiliz basınında yer alan haberlerde, kızgın taraftarların Payet'nin aracına tuğla attığı ve aracın hasar gördüğü öne sürüldü.



Yönetimin A takıma dönebilmesi için taraftarlardan özür dileme şartı getirdiği Payet, eski takımı Marsilya'nın gündeminden düşmedi. Başkent temsilcisine 19 ve 20 milyon sterlinlik iki teklif sunan Fransız ekibinin, 25 milyon sterlinlik yeni bir teklifle West Ham United'ın kapısını çalması bekleniyor.



Payet'yi 18 ay önce 10,7 milyon sterline Marsilya'dan renklerine bağlayan West Ham United'ın teknik direktörü Slaven Bilic, "Payet kendi duruşunda net, biz de öyle ve değişen bir şey yok. Piyasayı biliyoruz, en iyi oyuncularımızı ucuza satmayacağız." ifadelerini kullandı.