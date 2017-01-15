ManU puanı İbrahimovic ile kurtardı

İki takım da maça hızlı başladı. Old Trafford'ta ilk gol 27. dakikada geldi. Pogba'nın eliyle topa müdahelesi sonrası penaltı kazanan Liverpool'da James Milner, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, 2. yarıda oyun daha da hızlandı.



Maçın skorunu belirleyen isim ise 84. dakikada Zlatan Ibrahimovic oldu.

Bu sonuçla 45 puana yükselen Liverpool, haftayı 3. sırada kapattı. 40 puanlı Manchester United ise 6. sırada yer aldı.