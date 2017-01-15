 ManU puanı İbrahimovic ile kurtardı – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    ManU puanı İbrahimovic ile kurtardı

    ManU puanı İbrahimovic ile kurtardı

    'de haftanın en önemli maçında Manchester United, evinde ile 1-1 berabere kaldı.

    İki takım da maça hızlı başladı. Old Trafford'ta ilk gol 27. dakikada geldi. Pogba'nın eliyle topa müdahelesi sonrası penaltı kazanan 'da James Milner, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, 2. yarıda oyun daha da hızlandı.

    Maçın skorunu belirleyen isim ise 84. dakikada Zlatan Ibrahimovic oldu.

    Bu sonuçla 45 puana yükselen Liverpool, haftayı 3. sırada kapattı. 40 puanlı Manchester United ise 6. sırada yer aldı.

    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:59
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