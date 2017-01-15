ManU puanı İbrahimovic ile kurtardı
Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Manchester United, evinde Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.
İki takım da maça hızlı başladı. Old Trafford'ta ilk gol 27. dakikada geldi. Pogba'nın eliyle topa müdahelesi sonrası penaltı kazanan Liverpool'da James Milner, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, 2. yarıda oyun daha da hızlandı.
Maçın skorunu belirleyen isim ise 84. dakikada Zlatan Ibrahimovic oldu.
Bu sonuçla 45 puana yükselen Liverpool, haftayı 3. sırada kapattı. 40 puanlı Manchester United ise 6. sırada yer aldı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:59
- Acılı Adana
Toplam 14
Yorum
kartal başkan çıkar şimdi gündemi değiştirir hakemlere çamur atar sormazlarmı adama hakemlerle kaç puan aldınız avrupa dahil yunan takımı ile oynan
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 3
Yorum
inanın bu fener çok kötü. hatayı aziz de arayın biraz.
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 18
Yorum
fb zaten bu hakemler bizim penaltıları hep görmedim derler o zaman hakemlik yapma yazıklar olsun
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