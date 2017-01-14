Çin'den gelen teklif Costa'nın başını döndürdü
İngiltere Premier Lig lideri Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte ile tartışan Diego Costa, yarın oynayacakları Leicester City maçının kadrosunda yer almadı.
Bu sezon Chelsea formasıyla 14 gol atan, 5 asist veren Costa'ya Çin'den yıllık 30 milyon sterlinlik transfer teklifi gelince İspanyol golcü takımla antrenmanlara çıkmayı bıraktı.
Diego Costa'nın belindeki rahatsızlığı bahane ederek idmanlara çıkmayı reddetmesi sonrası sağlık ekibinden rapor isteyen teknik direktör Conte, golcü oyuncunun oynayabilir durumda olduğunu görünce ipler gerildi.
Önce antrenörü ardından da İtalyan teknik adam Conte ile sakatlığı konusunda ters düşen 28 yaşındaki İspanyol golcünün hafta boyunca antrenmanlara çıkmadığı ve lig maçı için bugün Leicester kentine giden kafilede yer almadığı kaydedildi.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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