Graham Taylor vefat etti
İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Graham Taylor, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Milli takım teknik direktörlüğü görevine 1990'da getirilen Taylor, 1994 FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde alınan başarısız sonuçların ardından 1993'te görevinden istifa etti.
Kariyerinde Watford ve Aston Villa'yı ikişer kez çalıştıran İngiliz teknik adam, Liverpool'un şampiyonluklarıyla sona eren 1982-1983 sezonunda Watford, 1989-1990'da ise Aston Villa ile ligi ikinci sırada tamamladı.
Taylor yönetiminde 1984'te Federasyon Kupası finaline kadar yükselen Watford, 100 bin futbolseverin izlediği Wembley Stadı'ndaki finalde Everton'a 2-0 mağlup oldu.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:49
- Yeniden gözde!
Toplam 5
Yorum
keşta doğru tam bizlik adam sakat
- Mustafa Yumlu kamptan ayrıldı
Toplam 5
Yorum
omerdts61 güle güle belki her zaman yüreğinle oynadın, ama olmayan bir şey vardı, yetenek
- Maicon operasyonu
Toplam 5
Yorum
Taylanakın Hala nerelere oyuncu aşlıyorlar bizim ihtiyacimız belli ama
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