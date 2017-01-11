Mamadou Sakho el yakıyor!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, savunma oyuncusu Mamadou Sakho'nun bonservisini 20 milyon sterlin olarak belirledi.
İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray, İspanyol ekibi Sevilla ve Southampton'ın ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Fransız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemesi halinde bonservis bedelinin 20 milyon sterlin olmasına karar verildi.
Fransa'nın Paris Saint Germain takımından 2013'te 18 milyon sterline Liverpool'a transfer olan ve 2015'te 5 senelik yeni sözleşme imzalayan Sakho, saha dışında yaşanan sorunlar nedeniyle geçen yılın nisan ayından bu yana forma şansı bulamadı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp tarafından disiplinsiz davranışı gerekçe gösterilerek Liverpool'un ABD'de yaptığı sezon öncesi hazırlık kampından gönderilen Fransız oyuncu, Manchester United ile oynadıkları maçta doping testinin pozitif çıkması üzerine UEFA tarafından 30 gün futboldan men edilmişti.
Liverpool'da üç yılda 56 maçta forma giyen Sakho, 23 yaş altı takımla antrenmanlara çıkıyor.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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