 Mamadou Sakho el yakıyor! – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    el yakıyor!

    Mamadou Sakho el yakıyor!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , savunma oyuncusu 'nun bonservisini 20 milyon sterlin olarak belirledi.

    İngiliz basınında yer alan habere göre , İspanyol ekibi Sevilla ve Southampton'ın ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Fransız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemesi halinde bonservis bedelinin 20 milyon sterlin olmasına karar verildi.

    Fransa'nın Paris Saint Germain takımından 2013'te 18 milyon sterline 'a transfer olan ve 2015'te 5 senelik yeni sözleşme imzalayan Sakho, saha dışında yaşanan sorunlar nedeniyle geçen yılın nisan ayından bu yana forma şansı bulamadı.

    Alman teknik adam Jurgen Klopp tarafından disiplinsiz davranışı gerekçe gösterilerek Liverpool'un ABD'de yaptığı sezon öncesi hazırlık kampından gönderilen Fransız oyuncu, Manchester United ile oynadıkları maçta doping testinin pozitif çıkması üzerine UEFA tarafından 30 gün futboldan men edilmişti.

    Liverpool'da üç yılda 56 maçta forma giyen Sakho, 23 yaş altı takımla antrenmanlara çıkıyor.

    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:23
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