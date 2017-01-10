 Sosyal medya cezası yolda! – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Sosyal medya cezası yolda!

    Sosyal medya cezası yolda!

    İngiltere Futbol Federasyonu, 'de forma giyen 'dan sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle savunma istedi.

    'de 2-1 kazandıkları Burnley maçının ardından sosyal medyadaki hesabında Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesine ve 10 kişi mücadele etmelerine göndermede bulunan Sagna'nın, "12'ye karşı 10. Takım olarak mücadele ediyoruz ve kazanıyoruz." ifadeleri nedeniyle ceza alması gündeme geldi.

    33 yaşındaki Fransız futbolcuya cuma günü akşamına kadar zaman tanıyan federasyon, ceza verilip verilmeyeceğini daha sonra karara bağlayacak.

    Deneyimli savunma oyuncusu, 'de bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi.

    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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