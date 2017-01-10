Sosyal medya cezası yolda!
İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City'de forma giyen Bacary Sagna'dan sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle savunma istedi.
Premier Lig'de 2-1 kazandıkları Burnley maçının ardından sosyal medyadaki hesabında Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesine ve 10 kişi mücadele etmelerine göndermede bulunan Sagna'nın, "12'ye karşı 10. Takım olarak mücadele ediyoruz ve kazanıyoruz." ifadeleri nedeniyle ceza alması gündeme geldi.
33 yaşındaki Fransız futbolcuya cuma günü akşamına kadar zaman tanıyan federasyon, ceza verilip verilmeyeceğini daha sonra karara bağlayacak.
Deneyimli savunma oyuncusu, Manchester City'de bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:42
- Cimbom, Rodrigues'i KAP'a bildirdi!
Toplam 6
Yorum
koca cimbomlu paok futbol sube sorumlusunu ve schouot ekibini de lutfen al baskan baska turlu olmayacak
- Seni döverim!
Toplam 16
Yorum
ua mahmut uslu kendisi söyledimi söylemedimi sizi kuranların saint joseph lisesi olduğunu renklerinizde oradan geliyor önce araştır
- Ekici için üçlü zirve
Toplam 10
Yorum
Mesut Bence mehmet Ekici FB oynayamaz
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