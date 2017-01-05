Chelsea'ye Tottenham darbesi!

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Tottenham, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Bu sezon sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, derbi maçta lider Chelsea'yi ağırladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Dele Alli'nin kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden ev sahibi ekip, 20 yaşındaki futbolcunun 54. dakikada yine kafayla attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Son iki sezondur Alli'nin gol attığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Tottenham, Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı.
Ligde son dört maçında 7 gollük performansıyla dikkat çeken İngiliz yıldız Alli, bu sezon 19 karşılaşmada attığı 10 golle geçen sezonki performansını yakaladı.
Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun yönetimindeki Tottenham, bu galibiyetin ardından 42 puanla üçüncü sıraya yükselirken, lider Chelsea 49 puanda kaldı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:30
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Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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