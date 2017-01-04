Hull City'de Phelan dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City, teknik direktör Mike Phelan'ın görevine son verdi.
Mike Phelan, İngiltere'nin Norwich City, Blackpool, Stockport County ve Manchester United ekiplerinde antrenörlük yapmıştı.
Bu sezon yükseldiği Premier Lig'de 9 haftadır galip gelemeyen Hull City, geride kalan 20 maçta topladığı 13 puanla son sırada yer alıyor.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:01
- Sow daha ‘fırsatçı’
Toplam 3
Yorum
I.D.33 Beni en cok üzen okadar kazandigi paralar bu yasta bu futbolla.cogu kez birde sakat.olmaz arkadas hemen degismesi lazim transfer politikasi
- FIFA'da koz olarak kullanacak
Toplam 6
Yorum
123 DELİLİ VAR NEDENLERİ VAR AMA BİR KİŞİDE ÇIKMAZ KARŞILARINA DEMEZ ARKADAŞ BU NASIL TRANSFER POLITIKASI BU ADAMI KİM GETIRDI BUNUN KULUBE MALIYETI AZ MII.....
- Demba Ba ertelendi!
Toplam 3
Yorum
bjk advers Aklınızdan bile geçirmeyin bu futbolcunun tekrar dönmesi düşüncesini ! DEMBAY BAY !
Hull City'de Phelan dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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