Bir puanı Giroud kurtardı
İngiltere Premier Lig'de oynanan müsabakada Arsenal, 3-0 geriye düştüğü Bournemouth deplasmanında son anlarda attığı golle 3-3 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin 58. dakikada Fraser'ın golüyle 3-0 öne geçtiği maçın 70. dakikasında rakip kaleye ilk isabetli şutunu atan Londra temsilcisi, Sanchez ile aradığı golü buldu ve farkı 2'ye indirdi. Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öğrencileri, bu golden 5 dakika sonra Perez'in kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. Arsenal, 82. dakikada Francis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bournemouth karşısında Giroud'nun uzatma dakikalarında gelen golüyle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve 20. haftayı bir puanla kapadı.
Premier Lig'e iki sezon önce yükselen rakibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kazanan başkent temsilcisi, ligde ilk kez 3-0 geriye düştüğü bir mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve puanını 41'e çıkardı.
Günün diğer maçlarında, puan cetvelinde son sırada yer alan Swansea City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1, Stoke City ise sahasında Watford'u 2-0'lık skorlarla mağlup etti.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:35
- Savunma yapacak
Toplam 7
Yorum
Hep aynı Hikaye bu adam hiç bir zaman büyük takım futbolcusu olmadı olamaz. bencilin önde gideni pas vermesi gereken yerde pas vermez kaleye vurması gereken yerde kaleye vurmaz. SATIN BUNU HEP AYNI HİKAYEEEEEEEEEEEE
- Demba Ba ertelendi!
Toplam 4
Yorum
bjkli dönmesini cok isterdim ama o sakatliktan kurtulmak kolay degil bidaha o formu yakalamasi zor gibi
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 13
Yorum
BJK Eğer gol atana prim verilirse herkez kendi gole gimeye çalışlır,müsait durumdaki arkadaşına golü sırf kendi atsın diye pas vermez ve takım bencil bir hal alır.En mantıklsı asiste para vermer .O zaman herkez en müsait arkadaşına asist yapmak için bencillik etmez :) Haydi Etoo gel artık,süratli bir stper birde caner döndümü ALLAH'ın izniyle hem ligde hem avcupada şampiyon olabiliriz.
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