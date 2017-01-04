Arsenal'i Olivier Giroud kurtardı
İngiltere Premier Lig'de oynanan müsabakada Arsenal, 3-0 geriye düştüğü Bournemouth deplasmanında son anlarda attığı golle 3-3 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin 58. dakikada Fraser'ın golüyle 3-0 öne geçtiği maçın 70. dakikasında rakip kaleye ilk isabetli şutunu atan Londra temsilcisi, Sanchez ile aradığı golü buldu ve farkı 2'ye indirdi. Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öğrencileri, bu golden 5 dakika sonra Perez'in kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. Arsenal, 82. dakikada Francis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bournemouth karşısında Giroud'nun uzatma dakikalarında gelen golüyle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve 20. haftayı bir puanla kapadı.
Premier Lig'e iki sezon önce yükselen rakibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kazanan başkent temsilcisi, ligde ilk kez 3-0 geriye düştüğü bir mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve puanını 41'e çıkardı.
Günün diğer maçlarında, puan cetvelinde son sırada yer alan Swansea City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1, Stoke City ise sahasında Watford'u 2-0'lık skorlarla mağlup etti.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:28
- Eto'o istenmez mi!
Toplam 1
Yorum
cenk kanatta kerim,aras gibi oyuncular var demiş kendileri.Biz mi göremiyoruz acaba?
- ''Beni yenmek için Obra’yı getirdiler''
Toplam 15
Yorum
ceyhande çokta meraklıydık Fenerbahçeyi çalıştırmana.
- Podolski Çin’de!
Toplam 7
Yorum
gsli saçmalıyoruz.. Podolskiye istediğiniz fiyatı verirdi çinliler. 15.25.30 onlarda para bol 7 milyon hiç bişey burak yılmazda boşa gitti 7ye yazık. Podolski yeri dolar mı sizc? Şimdi şampiyonluk istiyorsak tek şansımız sneijderi yollayıp 4.4.2 ye dönüş yoksa unutun şampiyonluğu..
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