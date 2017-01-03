ManU haftayı galibiyetle kapattı

Slaven Bilic'in yönettiği West Ham United'a karşı son iki sezonda oynadığı üç maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Manchester United, başkent deplasmanından bu kez üç puanla ayrıldı. Feghouli'nin 15. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi ekip karşısında 63. dakikada Mata ile öne geçen Manchester temsilcisi, 78. dakikada Ibrahimovic'in golüyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Manchester United'ın sezon başında renklerine bağladığı 35 yaşındaki İsveçli yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 18 kez rakip fileleri havalandırarak, geçen yıl attığı 17 golle takımın en skorer ismi olan Martial'i geride bıraktı. İbrahimovic, ligde 13, UEFA Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nda ikişer ve Community Shield Kupası'nda bir gol attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından tüm kulvarlarda 13 maçtır bileği bükülmeyen Manchester United, 2013 yılında 18 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Alex Ferguson'dan bu yana en iyi performansına imza attı. 8 Aralıktaki Zorya maçından itibaren 7 maçtır galip gelen Portekizli teknik adam Jose Mourinho ise 2013 yılında Real Madrid ile yakaladığı başarıyı tekrarladı.

West Ham United karşısında galibiyet serisini altı maça çıkaran Manchester United, 39 puanla 6. sırada yer alıyor.