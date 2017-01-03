City öldü öldü dirildi
Geçtiğimiz hafta Liverpool'a yenilerek zirve yolunda darbe alan City, Burnley karşısında çok zorlansa da kazanmayı bildi ve zirve takibini sürdürdü.
Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Manchester City, evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti.
Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan City, devreye golsüz eşitlikle girdi.
2. yarıda 10 kiş kalmasına rağmen oyuna ağırlını koyan ev sahibi ekip, 58'de Clichy ve 62'de Agüero'nun üst üste gelen golleriyle 2-0'ı öne geçti. 70. dakikada Ben Mee, Burnley'i ümitlendirdi.
Maçın son anlarında bir çok fırsat yakalayan Burnley, aradığı golü bulamayınca City zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester City 42 puana yükselirken, Burnley 23 puanda kaldı.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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