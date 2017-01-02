Liverpool yara aldı!
Premier Lig 20. hafta karşılaşmasında Sunderland ile Liverpool karşı karşıya geldi. Bol pozisyon ve hızlı tempoda oynanan zorlu mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Stadium of Light'da oynanan karşılaşmada ilk gol 20. dakikada Sturridge'ten geçti ve Liverpool 1-0 öne geçti.
Bu golden 5 dakika sonra penaltıdan Jermain Defoe'nun kaydettiği golle durum eşitlendi. Karşılaşmada ilk yarı 1-1 eşitlikle sonlandı.
72. dakikada Sadio Mane, Liverpool'u bir kez daha öne geçirdi. Karşılaşmanın 84. dakikasında Sunderland, Defoe'nin penaltı golüyle bir kez daha maçta eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Sunderland deplasmandan beraberlikle ayrılan Liverpool, şampiyonluk yarışında çok kritik iki puan kaybı yaşadı. Kırmızılar puanını 44'e yükseltirken, David Moyes'un çalıştırdığı Sunderland ise puanını 15'e yükseltti.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:35
- ''2 hafta müjde bekledim''
Toplam 11
Yorum
Civan Alex olmadığı sürece kim gelirse gelsin o performans ı birdaha yakalayamaz fb
- Akçay'dan Ndiaye açıklaması
Toplam 3
Yorum
manuel Trabzonspora ilac olacak bir transfer ligin en iyilerinden biri bu cocuk. Takas olarak defanstan kimi isterseler verilebilir Ugur Demirok Aykut Demir veya Mustafa Yumlu. Uzerinede 3 milyon euro verilebilir.Zarar degil kardir bu adam alinirsa.
- G.Saray'a Brezilyalı stoper!
Toplam 5
Yorum
ramo ha şöyle bize bunlarla gelin bende bunu keşke gs alsa diyordum otoviero parayla alın çalıktan vazgeçin yanınada almanyadan bir stoper alın
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