 City öldü öldü dirildi – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    City öldü öldü dirildi

    City öldü öldü dirildi

    Geçtiğimiz hafta Liverpool'a yenilerek zirve yolunda darbe alan City, karşısında çok zorlansa da kazanmayı bildi ve zirve takibini sürdürdü.

    'in 20. hafta mücadelesinde , evinde 'i 2-1 mağlup etti.

    Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan City, devreye golsüz eşitlikle girdi.

    2. yarıda 10 kiş kalmasına rağmen oyuna ağırlını koyan ev sahibi ekip, 58'de Clichy ve 62'de Agüero'nun üst üste gelen golleriyle 2-0'ı öne geçti. 70. dakikada Ben Mee, Burnley'i ümitlendirdi.

    Maçın son anlarında bir çok fırsat yakalayan Burnley, aradığı golü bulamayınca City zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Manchester City 42 puana yükselirken, Burnley 23 puanda kaldı.

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:15
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