City öldü öldü dirildi
Geçtiğimiz hafta Liverpool'a yenilerek zirve yolunda darbe alan City, Burnley karşısında çok zorlansa da kazanmayı bildi ve zirve takibini sürdürdü.
Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Manchester City, evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti.
Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan City, devreye golsüz eşitlikle girdi.
2. yarıda 10 kiş kalmasına rağmen oyuna ağırlını koyan ev sahibi ekip, 58'de Clichy ve 62'de Agüero'nun üst üste gelen golleriyle 2-0'ı öne geçti. 70. dakikada Ben Mee, Burnley'i ümitlendirdi.
Maçın son anlarında bir çok fırsat yakalayan Burnley, aradığı golü bulamayınca City zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester City 42 puana yükselirken, Burnley 23 puanda kaldı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:15
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Toplam 1
Yorum
gs4ever evet bize boyle adamlar lazim .yada douglas ta olabilirdi bosta diye.ama hangisi ucuz kontrat istiyorsa ona oncelik verilmeli.chedjou,yasin,podolski iyi teklif gelmesi halinde satilmali
- Q7’den imza şartı
Toplam 11
Yorum
vay vay Arkadas Gerçek bir takima oyuncu almayi Fifa17 oyununda oyuncu almaya benzetiyor heralde :)) Bende Feghouli'yi alsinlar diyorum !
- Ekici belirsizliği
Toplam 10
Yorum
maksut yılmaz Bu takım seni bu takımın beyni yapacaktı, ama sen İstanbulda herhangi bir takımın yedeği olmayı kabul ettin. Senin gibi çok topçular geldi gitti ama bu takım hala ayakta, ama gidenler nerede bir bak...
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