Liverpool, M.City'i tek atışta devirdi!

Ligde oynadıkları son 3 maçtan galip ayrılan iki ekip, Anfield Road Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Liverpool, Hollandalı futbolcusu Georginio Wijnaldum'un golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Adam Lallana'nın sol kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, etkili bir kafa vuruşu yaparak fileleri havalandırdı ve takımının maçtan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla, 4'ü üst üste olmak üzere ligdeki 13. galibiyetini alan Liverpool, puanını 43'e çıkardı ve lider Chelsea'yi 6 puan geriden takibini sürdürdü. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Manchester City ise 39 puanda kaldı.

Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.



MANCHESTER UNİTED ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ

Premier Lig'in bir diğer maçında ManU, Middlesbrough'u konuk etti. 67. dakikada Grant Leadbitter ile öne geçen konuk ekip 85. dakikadan sonra yıkıldı. Önce Anthony Martial beraberliği sağladı. 1 dakikada sonra Paul Pogba ManU'yu öne geçirdi ve takımını kabustan uyandırdı.



Bu sonuçla Manchester United puanını 36 yaparak 6. sıraya yerleşti. Middlesbrough ise 18 puanla 16. sırada kaldı.



CHELSEA DURDURULAMIYOR!

Lider Chelsea evinde Stoke City'i konuk etti. Gary Cahill, Willian(2) ve Diego Costa'nın golleriyle Maviler mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Konuk ekibin golleri Bruno Martins Indi ve Peter Crouch'dan geldi.



Bu sonuçla lider Chelsea puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Stoke City ise 21 puanla 14. sırada kaldı.