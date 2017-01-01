Arsenal hata yapmadı!
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, Crystal Palace'ı 2-0, Tottenham ise Watford'ı 4-1 yendi.
Premier Lig'in 19. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Ligin iddialı takımlarından Arsenal, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace'ı Olivier Giroud'un 17 ve Alex Iwobi'nin 56. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Arsenal'in Fransız forvet oyuncusu Giroud, sahalarda nadir görülen bir gole imza attı. Alexis Sanchez'in sol kanattan yaptığı ortada Giroud, arkasında kalan topa "akrep vuruşu" diye bilinen şekilde dokundu. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ise deplasmanda oynadığı Watford karşılaşmasını, 4-1 kazandı. Tottenham'ın gollerini, 27 ve 33. dakikada Harry Kane, 41 ve 46. dakikada Dele Alli kaydetti. Ev sahibi ekibin golü de 90+1'inci dakikada Kaboul'den geldi.
Bu sonuçlarla puanını 40'a çıkaran Arsenal 3. ve 39'a yükselten Tottenham da 4. sıraya tırmandı. 19 hafta sonunda 49 puan toplayan Chelsea, ligin zirvesinde, Liverpool ise 6 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:10
- ''Riekerink’i içeri sokmam''
Toplam 9
Yorum
metinn bir zamanlar BJK klubude uzaktan kumanda ile baskanlar seciliyordu parali biri gidiyor biri geliyor biri isaret ediyor seciliyorlardi ama ne zaman isi bilen simdiki baskan geldi nerede o borclu bjk bir yilda ne duzeldi fulyada petrol mu buldu tabikii hayir elbete gs kongere uyeleride birgun bir secime uzaktan kumanda edilmeye isyan edeceklerdir o gun uzak mi degil uzaktanda yakidir derim.
- Eto’o sürprizi
Toplam 10
Yorum
canyavuz bence etoyu alsınlar bon servisi ile uygun bir fiyata.eto kendine bakıyor disiplinli bir futbolcu ve seneye iyi bir rakama çin kluplerine satılabilir...
- Martinez atağı
Toplam 7
Yorum
asaglam biriside torresi alalım demiş tores 35 yaşında martinez 29 yaşında 47 milyon euro ya gecen yıl transfer oldu çok klas bir futbolcu
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